En skarp, debatglad Magdalena Andersson er en helt anden og sværere modstander end en træt Stefan Löfven

Hun har gang på gang nægtet at kommentere, om hun ville være Socialdemokraternas nye partileder. Men da hun mødte partiets valgnævn tirsdag aften og fik det formelle spørgsmål, tøvede Magdalena Andersson ikke. Hun sagde ja.

»Dette er ikke noget, som jeg har gået og drømt om. Det, som driver mig i livet, er at gøre en forskel, skabe et bedre land og en bedre verden. For mig har det aldrig spillet nogen rolle, fra hvilken position det sker. Nu har det vist sig, at der findes en meget stor opbakning til mig, og så har jeg efter moden overvejelse sagt ja til det tilbud«, fortalte hun på et pressemøde onsdag eftermiddag ved siden af en storsmilende Elvy Söderström, som er formand for partiets valgnævn.