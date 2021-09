Lava opsluger dansk 'mirakelhus' på La Palma

Tidligt mandag blev et dansk ægtepars feriehus opslugt af et lavafremstød fra vulkanen Cumbre Vieja. Det skriver TV Syd.

Boligen blev af øens lokale politikere døbt ’La Esperanza’, på dansk ’Håbet’, fordi det gennem syv dage mirakuløst undgik lavastrømmene fra vulkanen Cumbre Vieja, som ligger på den kanariske ø La Palma. Med sine hvidmalede mure lyste huset op midt i lavaens mørke, og længe så det ud til, at det ville gå fri af de mange tons smeltede sten, der ellers raserede alt på sin vej.

Historien om det lille menneskeskabte hus, som holdt stand mod Moder Jords ødelæggende kræfter, brændte sig hurtigt ind i hjerter verden over, og miraklet om det standhaftige hus blev samlet op af flere internationale medier. Det blev skrevet om i blandt andet britiske The Independent, indiske The Indian Express og amerikanske The Washington Post.

Det er det danske ægtepar Rainer og Inge Cocq, der ejede huset, som lå på vulkanens vestlige side. Ægteparret udtalte tidligere på ugen til Politiken, at de inden corona besøgte det mindst én gang årligt i »godt og vel et halvt århundrede«.

Ovenstående billede fra The Weather Channel blev taget sidste uge, hvor lavaen til en start bevægede sig udenom det hvide hus.

Men nu er miraklet lagt i graven, og det danske hus er blot ét af de mange ofre, som Cumbre Viejas glohede lava har taget med sig. Onsdag lyder det fra Ritzau, at næsten 600 hjem indtil videre er blevet ødelagt på La Palma, mens omkring 6000 mennesker er blevet evakueret. Der