Sarkozy idømmes et års husarrest for ulovlig finansiering af valgkamp

Den tidligere franske præsident Nicolas Sarkozy er torsdag kendt skyldig i ulovlig finansiering af sin valgkamp i 2012. Dommen lyder på et års fængsel, som han får lov til at afsone i hjemmet. Hans advokat har efter dommen meddelt, at Sarkozy vil anke den.

Sarkozy er dømt for at bruge flere penge end tilladt på valgkampen. I Frankrig er der et loft for, hvor mange penge kandidaterne må bruge på deres valgkamp. Det skal gøre valgkampene mere ligestillede. I 2012 lød loftet på 22,5 millioner euro. Sarkozy skal dog have brugt mindst 42,8 millioner euro og samtidig forsøgt at skjule udgifterne via falske bilag. Det svarer torsdag til, at han mindst har brugt 318,3 millioner kroner på valgkampen. Sarkozy tabte forsøget på at blive genvalgt i 2012 til François Hollande.

Sagen kendes også som Bygmalion-affæren. Den er opkaldt efter navnet på det PR-bureau, der lavede systemet med falske fakturaer for at dække de reelle omkostninger. Ledere i Bygmalion og Jérôme Lavrilleux, som var næstkommanderende i Sarkozys valgkamp i 2012, har erkendt, at der var lavet et system med falske bilag.

Anden dom i år

Det er anden gang i år, at Sarkozy kendes skyldig ved en fransk domstol. I marts modtog den tidligere præsident, der havde magten fra 2007 til 2012, en dom på tre års fængsel, heraf to betinget, for at bestikke en dommer.

Sarkozy var ikke i retten for at høre dommen torsdag. 13 andre personer, herunder Sarkozys tidligere kampagnechef, er også anklaget i torsdagens sag. Det gælder også personer fra Sarkozys konservative UMP-parti, der nu er omdøbt til Republikanerne, og personer fra Bygmalion. Retten afsiger dom på torsdag.

Trods dommene er 66-årige Nicolas Sarkozy fortsat en meget populær og indflydelsesrig figur på den franske højrefløj. Han var Frankrigs 23. præsident. Han sad på posten fra 2007 til 2012.

Opdateres ...

Ritzau