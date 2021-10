Nordkorea fortsætter med at teste missiler

Nordkorea har torsdag testet et nyt, selvudviklet luftværnsmissil, rapporterer det statslige nyhedsbureau KCNA fredag. Testen blev udført af en militær våbenudvikler og havde ifølge KCNA til formål at teste missilets affyringsrampe, radar og præstation.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, lader ikke til at have deltaget i torsdagens test. Den blev i stedet overvåget af general Pak Jong Chon.

»Den overordnede test var af meget praktisk betydning for at undersøge og udvikle forskellige potentielle luftværnsmissiler«, skriver KCNA.

Tidligere på ugen hævdede Nordkorea, at landet havde testet et hypersonisk missil. Holder det stik, vil det være en klar styrkelse af landets missilprogram. Nordkorea erklærede næsten på samme tidspunkt ved FN’s Generalforsamling, at det har ret til at udføre våbentest.

Torsdagens missiltest er den seneste i en række lignende prøveaffyringer i landet i september. Senere fredag vil FN’s Sikkerhedsråd diskutere situationen i Nordkorea, oplyser diplomatiske kilder. Det er USA, Storbritannien og Frankrig, der har taget initiativ til mødet.

Nordkorea er underlagt strenge internationale sanktioner på grund af landets atomprogram. Torsdag meldte Nordkorea, at det overvejede at genetablere en række telefonlinjer på tværs af grænsen til Sydkorea.

Det skal ske som et led i at »realisere folks håb om et bedre forhold og en vedvarende fred« mellem de to lande, sagde Kim Jong-un i en tale torsdag.

ritzau