Politi tager kontrol over fængsel efter blodbad

Politiet har igen kontrol over et fængsel i Ecuador, hvor mindst 118 indsatte døde under optøjer mellem fangerne, skriver nyhedsbureauet AFP fredag dansk tid.

Voldsomme kampe mellem rivaliserende bander brød ud tirsdag i et fængselskompleks i havnebyen Guayaquil. Flere var bevæbnet med skydevåben og granater. Nogle blev endda halshugget under fængselsopgøret, som er blandt de mest dødelige i sydamerikansk historie.

Sent torsdag lokal tid siger general Tannya Varela fra ecuadoriansk politi, at indsatte »ikke længere har kontrol over fængselsområderne«. Han tilføjer, at de nu er tilbage i deres celler, og at »alt er roligt«.

Der er 86 sårede efter opgøret. Seks af dem er i alvorlig tilstand, oplyser fængselsmyndighederne. De stridende indsatte menes at have forbindelse til mexicanske bander, som handler med narkotika. Sinaloa- og Jalisco New Generation-kartellerne menes at være involveret. Før der blev skabt ro i fængslet, måtte en kæmpe politioperation til. I alt 900 betjente – heriblandt særlige kampenheder – var indsat.

Ecuadors fængsler huser omkring 39.000 fanger, hvilket er langt flere, end der er kapacitet til. I alt er der 1.500 vagter i fængslerne. Nogle eksperter anslår, at det er omkring 3.000 for lidt.

Uden for fængslet i Guayaquil står soldater og kampvogne vagt. Her er hundredvis af familiemedlemmer mødt op i håb om godt nyt om de indsatte.

»Det er en meget pinefuld situation. De siger, at folk er blevet halshugget«, siger Juana Pinto, der håber på nyt om sin søn, der er fængslet.

Som reaktion på optøjerne blev der erklæret krisetilstand. Det gav mulighed for at sætte militær ind. Også i juli og februar var landet ramt af fængselsoptøjer.

ritzau