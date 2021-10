Chaufførmangel får den britiske hær til at køre ud med benzin

Storbritannien sætter nu gang i de helt store hjul for at gøre op med den nationale benzinmangel.

Hæren bliver fra mandag sat til at levere benzin til unionens tankstationer, hvoraf 27 procent ifølge Foreningen for Benzinsalg torsdag var løbet tør.

En række følgeeffekter af Storbritanniens exit fra EU har gjort det svært for udenlandske lastbilchauffører at komme ind i landet. Og uden chauffører til at levere benzin, er tankstationerne altså langt hen ad vejen lagt tørre.

Flere steder er det blevet så slemt, at bilister og motorcyklister er begyndt at hamstre benzin ved tankstationer af frygt for pludselig ikke at kunne tanke.

Næsten 200 styks personale fra hæren skal dermed fra mandag hjælpe med at levere benzin til tankstationerne i Storbritannien. Deraf er 100 chauffører, skriver den britiske regering i en pressemeddelelse.

Erhvervsminister Kwasi Kwarteng understreger, hvor vigtigt det er, at briterne ikke begynder at hamstre benzin.

»Takket være den enorme indsats fra industrien i løbet af den seneste uge er vi begyndt at se tegn på, at situationen er i bedring. Det er enormt vigtigt for mig at understrege, at der ikke er mangel på brændstof i Storbritannien, og at folk bør købe benzin, som de plejer. Jo hurtigere vi kan vende tilbage til at købe benzin på normal vis, desto hurtigere kan vi vende tilbage til en normal situation«, siger han.

Den britiske regering har allerede forsøgt at omvende nogle af de stramme immigrationsregler for lastbilchauffører, som var blevet indført efter brexit.

Blandt andet kan udenlandske chauffører få udstedt en midlertidig undtagelse fra kravet om visum ved indrejse for at forsøge at afhjælpe problemet.

ritzau