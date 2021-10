I USA er en abortlov fra 1973 ved at krakelere. I nat sagde demonstranter fra over hele landet

I et virvar af mundbind og malede skilte marcherede guirlander af mennesker lørdag langs gaderne i alle USA’s 50 stater. Demonstranterne frygter, at rettigheden til abort, sikret ved USA’s Højesterets afgørelse i retssagen Roe v. Wade, nu er ved at smuldre.

Amerikanske borgere i 660 byer over hele landet var mødt op for at råbe politikere op om retten til at bestemme over egen krop. Det kommer blandt andet som en reaktion på en stramning af abortloven i Texas, som trådte i kraft 1. september 2021.

Fakta Abort i USA I 1973 fastslog USA’s højesteret i retssagen Roe v. Wade, at kvinder har ret til abort indtil den graviditetsuge, hvor et foster er levedygtigt uden for livmoderen. Det er det typisk efter uge 24. I Texas er det nu ulovligt at få abort, efter der kan registreres hjerteslag hos fosteret, hvilket myndighederne vurderer til at være i uge 6.



Demonstrationerne var arrangeret af organisationen Women’s March, som også også trak millioner af demonstranter på gaden efter den tidligere præsident Donald Trumps indsættelse i 2017.

På demonstranternes medbragte skilte stod der udsagn som »My body my choice« eller »Abortion is healthcare«, mens der på andre var malet lyserøde æggestokke, hvis æggeledere var formet til en fuckfinger.

10.000 dollars i belønning for at afsløre aborter

I USA har alle borgere som udgangspunkt ret til abort, men i Texas er den ret blevet stærkt indskrænket. I staten er det ikke længere muligt at få en abort efter 6. uge. Graviditeter som følge af incest eller voldtægt er ikke undtaget. Det har mødt kraftig kritik fra landets Justitsministerium, som har sagsøgt Texas for at forbryde sig mod landets forfatning.