»Kvinder skal være mere streetwise«: Folk er chokerede og bange over britisk politis reaktion på voldsom mordsag

Cressida Dick., chefen for Londons politi - Metropolitan Police eller blot 'The Met' - møder pressen efter domfældelsen i sagen om Sarah Everard. En betjent skal i fængsel resten af sit liv for at have kidnappet, voldtaget og myrdet den 33-årige kvinde. Han foregav at være på arbejde som betjent, da han kidnappede hende.