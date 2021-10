Inflationen galoperer i Venezuela. Nu skærer landet seks nuller af valutaen

Forestil dig, at du i torsdags havde fem millioner kroner på kontoen. Du bruger ingen af pengene, men fredag morgen ser du, at du kun har fem kroner. Tallet syner af mindre, men har præcis samme værdi.

Det virker utopisk. Som noget, der aldrig kunne ske. Men det er ikke desto mindre en reel ændring, som befolkningen i Venezuela skal vænne sig til lige nu. Deres valuta, bolivar fuerte, har nemlig været ude på en voldsom visuel rutsjebanetur.

Det kommer til udtryk, ved at landets regering i fredags med et fingerknips fjernede seks nuller fra den lokale valuta.

Tiltaget er iværksat på baggrund af det latinamerikanske lands heftige inflation, som årligt ligger på 1.743 procent ifølge det uafhængige økonomiske organ Venezuelan Finance Observatory. Det skriver Reuters.

Til sammenligning har Danmark en årlig inflation på 1-2 procent.

I forbindelse med det økonomiske tiltag i Venezuela har regeringen trykt nye sedler. Den højeste seddel kommer til at være på 100 venezuelanske bolivares, svarende til cirka 150 kroner.

To liter cola kostede otte millioner

Selv om en pengeseddel med en værdi af en million bolivares bliver erstattet af en på kun én bolivar, mister pengene ikke værdi. Intentionen med at fjerne seks nuller er at gøre transaktioner med den lokale valuta nemmere.

Netop transaktionerne har været et stort problem for landet i Latinamerika. Under det tidligere pengesystem skulle man for eksempel betale 8 millioner bolivars for 2 liter sodavand, mens de nationale banker kun tillod deres kunder at hæve 20 millioner bolivares dagligt. Det skriver AP.

AP har i forbindelse med regeringens tiltag talt med en lokal økonomiprofessor, Jose Guerra, om, hvorfor det har været nødvendigt at fjerne seks nuller fra landets valuta.

»Den vigtigste og grundlæggende årsag er, at betalingssystemerne allerede er kollapset, fordi antallet af cifre gør betalingssystemerne og regnestykkerne praktisk talt uoverskuelige«, sagde han til mediet.

Det er tredje gang på 13 år, at den venezuelanske regering har fjernet nuller fra landets valuta. Første gang var i 2008, hvor den daværende præsident, Hugo Chavez, skar 5 nuller af. I 2018 fulgte præsident Nicolás Maduro trop og fjernede 3. Med tiltaget fra i fredags er der i perioden fjernet i alt 14 nuller fra den venezuelanske valuta.