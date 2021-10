Jeppe Kofod: »Vi kommer ikke til at anerkende Taleban«

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) diskuterer mandag formiddag med partiernes udenrigsordførere, hvordan Danmark i fremtiden skal bistå befolkningen i Afghanistan med udviklingsarbejde.

På vej ind til mødet understreger han, at det er en dilemmafyldt diskussion, når Taliban sidder på magten. Men at Danmark ikke kommer til at anerkende Talebanstyret.

»Vi har ikke lyst til at vende befolkningen ryggen. Dem, som må leve med Taleban, og de kvinder, som går på gaden og demonstrerer for deres fundamentale rettigheder«.

»Og samtidig har vi nogle ved magten, som vi ikke anerkender, som vi ikke samarbejder med«.

»Vi kommer ikke til at anerkende Taleban-regeringen. Men vi kommer til at finde ud af, hvordan vi hjælper befolkningen«, siger Jeppe Kofod.

Ved mødet er eksperter fra Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) til stede, ligesom minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen (S) skal tale.

Flemming Møller Mortensen understreger, at Danmark før har haft drøftelser med Taleban i forhold til den humanitære hjælp til landet.

»For mit vedkommende skal vi sørge for at nødhjælpen, den humanitære hjælp, kommer frem«.

»Det er muligt, at man skal have drøftelser med Taleban. Det har man været vant til, inden de tog over og fik hele regeringsmagten. Men det er ikke det samme som at sige, at man støtter Taleban«, siger han.

