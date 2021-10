Japans nye premierminister udskriver valg

Japans nye premierminister, Fumio Kishida, har udskrevet parlamentsvalg til afholdelse 31. oktober.

Det siger han i forbindelse med sin tiltrædelsestale mandag, hvor han blev valgt som regeringschef for verdens tredjestørste økonomi.

Det skete i det japanske underhus, hvor et flertal mandag godkendte, at den 64-årige konservative Kishida afløser Yoshihide Suga på posten.

Kishida har præsenteret en regering fuld af nye ansigter. Kun to ministre er tilbage fra Sugas regering - udenrigsminister Toshimitsu Motegi og forsvarsminister Nobuo Kishi.

Japanske medier havde allerede tidligere på dagen skrevet, at et lynvalg var på vej.

Det bekræfter Kishida mandag eftermiddag dansk tid. Han tilføjer, at underhuset vil blive opløst 14. oktober.

Han beder i sin tale de japanske vælgere om at give ham et fornyet mandat.

Et valg i utide kan muligvis forklares med, at Kishida vil forsøge at drage fordel af, at han er ny mand på posten.

Desuden er antallet af nye smittetilfælde med covid-19 raslet ned i Japan, hvilket vælgerne måske også vil belønne.

»Kishida spilder ikke tiden. 31. oktober sætter oppositionen under pres«, skriver Tobias Harris fra tænketanken Center for American Progress i et tweet.

»Hvis han får en overbevisende sejr ved valget og kan holde godt nok sammen på tingene til at vinde valget til overhuset næste år, så vil han have tre år uden et valg«, skriver Harris.

Da den afgående premierminister, Yoshihide Suga, tiltrådte for omkring et år siden, havde han i meningsmålinger en opbakning på over 70 procent.

Men Sugas popularitet faldt hurtigt, fordi mange vælgere var utilfredse med hans håndtering af coronapandemien.

Suga besluttede derfor at forlade posten som formand for regeringspartiet, Det Liberaldemokratiske Parti.

