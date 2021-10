Sverige skærper jagten på mistænkt bag Göteborg-eksplosion

Den mand, der mistænkes for at stå bag en kraftig eksplosion i den svenske by Göteborg i sidste uge, er mandag blevet fængslet i sit fravær.

Han mistænkes blandt andet for drabsforsøg, brandstiftelse og for at have forårsaget en eksplosion.

Svensk politi ved, hvem han er, men har endnu ikke fundet ham.

I forvejen var den mistænkte anholdt i sit fravær. Mandag gik anklager Maria Thorell et skridt videre og begærede ham fængslet in absentia. Det godkendte retten i Göteborg.

Det åbner op for, at der kan udsendes en international arrestordre på den mistænkte, der er en 55-årig mand.

Det er dog ikke sikkert, at han befinder sig i udlandet.

»Det skal man ikke gå ud fra. Det er fordi, at vi ikke vil udelukke det helt og aldeles, men have mulighed for at begære ham efterlyst internationalt«, siger Maria Thorell.

Mandens forsvarsadvokat, Svend B. Christiansen, vil ikke oplyse, om han har haft kontakt med den mistænkte eller ej.

Han vil heller ikke kommentere mistanken eller beviserne mod den 55-årige.

Anklageren mener dog, at beviserne mod manden er stærke.

»Indtil videre er det jo meget tidligt i efterforskningen, men vi har allerede nu en begrundet mistanke«, siger Maria Thorell.

Det var tirsdag i sidste uge, at en etageejendom i det centrale Göteborg blev ramt af en eksplosion.

Da redningstjenesterne kom til stedet, var der brand flere steder. Hundredvis af beboere måtte evakueres fra deres lejligheder.

16 mennesker måtte bringes til sygehuset. Af dem var fire kommet alvorligt til skade.

Den mistænkte mand har ifølge politiet en forbindelse til ejendommen.

Svenske medier har skrevet, at han er indblandet i en sag om udsættelse fra en bolig. Han skal også tidligere have været involveret i forskellige tvister.

ritzau