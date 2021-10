Den virkelige Facebook-katastrofe: 2 milliarder menneskers Whatsapp var nede

»Facebook og Instagram er nede«, lød historien på danske hjemmesider i går om det store 6-timers nedbrud af Facebooks efterhånden mange tjenester. I Danmark kunne mange af os affeje problemet som i den mindre alvorlige ende. Herregud, så kan folk ikke få opdateringer fra deres yndlingsinfluencere. Og hvad så.

Men i store dele af verden var historien en anden. Her var overskrifterne ’Whatsapp er nede’ og dækkede over et langt mere alvorligt problem: Mange steder er Facebook-tjenesten Whatsapp nærmest gået hen og blevet kerne-infrastruktur. Det er den tjeneste, der bruges til at sms’e og telefonere med, og det er ofte Facebook, man driver sin forretning på. I 65 lande tilbyder Facebook ligefrem gratis internetadgang til et begrænset antal hjemmesider til folk, der ikke har råd til egen adgang.