Mere end 200.000 pædofilisager i den franske kirke

En uafhængig undersøgelse af den katolske kirke i Frankrig har fundet frem til, at 216.000 børn i årene 1950-2020 har været ofre for seksuelle overgreb begået af gejstlige. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Af rapporten fremgår det, at et ’slør af stilhed’ har beskyttet præstestanden i løbet af de mange år. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Undersøgelsen kalder pædofili for et »omfattende fænomen« i kirken.

Jean-Marc Sauve, som er leder af kommissionen, siger ifølge Reuters, at problemet stadig er til stede i kirken. Han tilføjer, at kirken indtil 00’erne udviste total ligegyldighed over for ofrene.

Den uafhængige kommission blev nedsat af den katolske kirke i Frankrig i 2018.

Det skete, efter at der havde været flere historier fremme om seksuelle overgreb mod børn i den katolske kirke i flere lande.

Ritzau