Femstjernebevægelsen fortsætter deroute efter lokalvalg

For fem år siden stod den 38-årige advokat Virginia Raggi fra det populistiske parti Femstjernebevægelsen og stortudede af glæde på balkonen til borgmesterkontoret i Rom. Hun var nykåret borgmester, efter at have fået 67 procent af stemmerne. Femstjernebevægelsen var på det tidspunkt et kun fire år gammelt parti og red på en bølge af folkelig opbakning, som eksploderede to år senere i 2018, da partiet fik hver tredje stemme ved parlamentsvalget. Partiet blev dannet af den rebelske komiker Bebe Grillo som et oprør mod den politiske elite, og det politiske program bestod af blandt andet EU-skepsis, en kamp for borgerløn og grøn omstilling.

Men mandag aften, efter lokalvalget i Rom, måtte Virginia Raggi slukøret erkende sit nederlag. Denne gang fik hun blot 19 procent af stemmerne.