Blinken vil genvinde fransk tillid efter ubådsstrid

USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, er tirsdag på besøg i Frankrig for at forsøge at klinke skårene mellem de to lande og drøfte, hvordan USA kan genvinde Frankrigs tillid.

Den tillid led et knæk i en strid om levering af ubåde.

I september trak Australien sig ud af en aftale med Frankrig til omkring 40 milliarder dollar.

Australien indgik i stedet en forsvarsaftale med USA og Storbritannien. Det indebærer også, at Australien i stedet køber ubåde af USA.

Tirsdag mødtes Blinken så med sin franske kollega, Jean-Yves Le Drian, der tidligere har kaldt aftalen mellem Australien og USA for ’en kniv i ryggen’.

Blinken holdt også et 40 minutter langt møde med den franske præsident, Emmanuel Macron.

Her bekræftede han over for den franske præsident, at USA ’absolut støtter europæiske forsvars- og sikkerhedsinitiativer’, oplyser en højtstående embedsmand i USA’s udenrigsministerium.

Blinken betegner mødet med Macron - der oprindeligt ikke var på dagsordenen - som ’meget positivt’, tilføjer kilden.

Ifølge en meddelelse fra ministeriet mundede mødet ud i en enighed om at ’fordybe og forstærke samarbejdet’

Samtidig konstaterer ministeriet, at der er meget arbejde forude.

Der er ikke umiddelbart flere oplysninger om, hvad der blev sagt på tirsdagens møder.

Nyheden om, at Australien trak sig fra milliardaftalen med Frankrig, fik den franske regering til midlertidigt at hjemkalde sin ambassadør fra USA.

Det ses som en meget markant og usædvanlig markering over for en allieret.

ritzau