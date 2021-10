Nato-chef advarer mod europæisk forsvarsalliance

En europæisk forsvarsalliance uden om Nato risikerer at splitte Europa og svække det transatlantiske samarbejde. Så klar lyder advarslen fra Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, tirsdag.

Stoltenberg er i disse dage i Washington, D.C., for at deltage i møder i Det Hvide Hus og det amerikanske forsvarsministerium. Udmeldingen kommer han med, efter at blandt andet Frankrig på det seneste har udtrykt støtte til en europæisk forsvarsalliance, der er uafhængig af Nato – især efter at Australien, Storbritannien og USA i sidste måned offentliggjorde oprettelsen af en ny forsvarspagt, der betød, at Frankrig måtte vinkel farvel til en trecifret milliardaftale om at bygge ubåde til Australien.

»Jeg forstår, at Frankrig er skuffet«, siger Stoltenberg ved en konference på Georgetown University.

»Men jeg tror ikke på at gøre noget uden for Natos rammer eller på at konkurrere med eller kopiere Nato, fordi Nato er stadig fundamentet for europæisk sikkerhed, og faktisk også for nordamerikansk sikkerhed«.

Blinken på besøg hos Macron

I forbindelse med den såkaldte Aukus-pagt har Australien annulleret en bestilling af franske dieselubåde, da landet nu i stedet vil få amerikansk teknologi til at bygge atomdrevne ubåde. Frankrig blev først informeret om det nye sikkerhedssamarbejde, få timer før aftalerne blev underskrevet, og situationen har skabt en dyb kløft i EU og USA’s forhold.

»Europæerne skal stoppe med at være naive. Når vi kommer under pres fra andre magter, så bliver vi nødt til at reagere«, sagde Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, blandt andet i ugerne efter offentliggørelsen af Aukus-pagten.

Landet har siden også underskrevet en aftale med Grækenland om at levere flere fregatter. De skal styrke EU’s evne til at forsvare sig selv. Men det er altså ikke den rette vej at gå, mener Jens Stoltenberg.

»Ethvert forsøg på at svække det transatlantiske bånd ved at skabe strukturer, der udtrykker ideen om, at vi kan klare os selv, vil ikke bare svække Nato. Det vil også splitte Europa«, siger han.

USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, var tirsdag på besøg i Frankrig for at forsøge at klinke skårene mellem de to lande. Her mødtes han blandt andet med præsident Macron. De to blev ifølge USA’s udenrigsministerium enige om at »fordybe og forstærke samarbejdet«, selv om der venter meget arbejde forude for at opbygge tilliden.

