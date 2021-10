Kold skulder til Laschet: De Grønne går efter regering med Socialdemokraterne og FDP

De Grønne går efter en tysk regeringskoalition med socialdemokratiske SPD og liberale FDP. Sådan lyder det fra partileder Annalena Baerbock onsdag efter indledende samtaler med både SPD og konservative CDU/CSU. De konservative har i 16 år med Angela Merkel i spidsen siddet på kanslerposten. Ifølge nyhedsbureauet AFP siger Baerbock, at hun »mener, at det giver mening at have dybdegående forhandlinger med SPD og FDP«.

»Landet kan ikke leve med en langvarig hårdknude«, siger Baerbock om De Grønnes forslag om at gå videre til mere formelle sonderinger, som vil være næste skridt i forhandlingerne.

Flere forskellige koalitioner har været i spil efter det tyske valg 26. september. SPD blev det største parti med 25,7 procent af stemmerne, og konservative CDU/CSU blev næststørst med 24,1 procent. De Grønne fik 14,8 procent, og FDP opnåede 11,5 procent.

De to største partier har begge forsøgt at få de to mindre partier med på et regeringssamarbejde. Nyhedsbureauet dpa beskriver udmeldingen om De Grønnes præferencer i forbindelse med såkaldte ’sonderingsforhandlinger’ om en regering som et potentielt vigtigt skridt mod en tysk regering. Her er SPD og FDP altså de foretrukne partier at forhandle med.

»Det foreslår vi FDP, siger Baerbock ifølge det tyske medie Der Spiegel.

»Vi har det ønske, at det hurtigt kan finde sted«.

De Grønne har to ledere, Robert Habeck og Annalena Baerbock. Habeck uddyber ved et pressemøde i Berlin, at man nu skal omsætte valgresultatet »til politisk handling«, og at man ikke længere ønsker et »kunstigt pokerspil«, skriver Der Spiegel.

Opdateres ...

Ritzau