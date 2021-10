Det er svært at se, hvad der nu kan forhindre Olaf Scholz i at blive kansler

For en gangs skyld er det på sin plads at åbne med en kliché: Olaf Scholz har fået grønt lys til at danne en ny tysk regering. Okay, der er stadig et godt stykke vej at gå, men Scholz rykkede onsdag lidt tættere på kanslerkontoret, da De Grønne og det liberale FDP erklærede sig parat til at forhandle med socialdemokraterne om at danne en såkaldt trafiklysregering – opkaldt efter partifarverne.

Det kommer ikke som den store overraskelse. Socialdemokraterne vandt trods alt det tyske valg foran den borgerlige union CDU og CSU. Men siden da har unionens frontfigur og valgets store taber, CDU-formand Armin Laschet, forsøgt at lokke FDP og De Grønne til at danne regering med ham i stedet for med Scholz.