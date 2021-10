Kyoto er ved at gå bankerot. Og det skyldes meget andet end for få turister

Det er normalt på dette tidspunkt af året, at folk for alvor begynder at strømme til Kyoto. Universitetsstuderende, der lige har startet semestret op, flokkes ved Kamo-flodens bred, hvor de drikker øl, lemon sour og Strong Zero til sent på aftenen, mens de betragter kærestepar og utallige turister, der nyder den romantiske gåtur langs floden i bardistriktet Kawaramachi, hvor Japans famøse karmoisinrøde løn langsomt er ved at blomstre.

Men i dag er Japans tidligere kejserby så godt som tom. En stor del af undervisningen på universiteterne er fortsat online, og Kyoto by er kun netop kommet ud af den undtagelsestilstand, den japanske regering har pålagt de fleste store byer for at inddæmme coronaudbrud. Og eftersom Japans grænser fortsat er hermetisk lukkede for så godt som alle indrejsende, er udenlandske turister et særsyn i en af verdens mest populære turistbyer.