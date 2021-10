Kraftigt jordskælv ryster Tokyo

Et kraftigt jordskælv har torsdag aften lokal tid rystet Japans hovedstad, Tokyo. Japanske myndigheder beregner skælvets styrke til 6,1, mens det amerikanske USGS beregner skælvets styrke til 5,9.

Epicentret ligger tre kilometer fra Chiba, der er en forstad til Tokyo. Men det ligger et godt stykke under jordens overflade – i 62 kilometers dybde, rapporterer USGS.

Skælvet ramte klokken 22.41 lokal tid. Ifølge den japanske tv-station NHK er der ikke fare for en tsunami. Der er heller ikke umiddelbart meldinger om, at nogen mennesker skal være kommet til skade. Men et jordskælv af den styrke er kraftigt nok til at kunne forårsage en del skade på blandt andet bygninger og strømforsyning.

Ingen meldinger om døde

De første meldinger lyder på, at skælvet ikke har haft dødelige konsekvenser. I Tokyo har 250 elkunder ikke noget strøm, og nogle steder i byen er der gået hul på vandrør. De højhastighedstog, der kører i regionen, er midlertidigt indstillet, meddeler NHK.

Foto: Str/Ritzau Scanpix

Tv-stationen viser billeder af landets nye premierminister, Fumio Kishida, der skynder sig tilbage til sit kontor efter skælvet. Regeringen har nedsat et team, der skal danne sig et overblik og koordinere en eventuel redningsindsats, hvis det bliver nødvendigt.

Japan ligger i et område, hvor der er høj seismisk aktivitet. Derfor forekommer jordskælv relativt ofte. Tidligere på året markerede Japan tiårsdagen for det jordskælv på 9,1, der ramte landet i marts 2011. Det udløste en tsunami, der dræbte tusinder af mennesker. Desuden forårsagede tsunamien en delvis nedsmeltning af tre reaktorer på atomkraftværket Fukushima. Det er den alvorligste atomulykke, verden har oplevet siden Tjernobyl-katastrofen i 1986.

ritzau