Senat godkender højere gældsloft, men forude venter de sværeste forhandlinger for Joe Biden

Senatet i USA har med stemmerne 50-48 stemt for at hæve landets gældsloft med 480 milliarder dollar frem til 3. december.

På nuværende tidspunkt er gældsloftet på 28.400 milliarder dollar.

Samtlige 50 demokrater støttede forslaget, mens 48 republikanere var imod. To afstod fra at stemme.

Nu venter en afstemning i Repræsentanternes Hus og derefter præsident Joe Bidens underskrift, før forslaget kan blive til virkelighed.

»Republikanerne har spillet et farligt og risikabelt spil, og jeg er glad for, at deres strategi ikke virkede«, siger Senatets leder, demokraten Chuck Schumer, efter afstemningen.

Allerede tidligere torsdag lokal tid fortalte Schumer, at senatorer var nået frem til en aftale om at hæve gældsloftet midlertidigt i to måneder frem.

Dermed ser udfordringerne med det amerikanske gældsloft ud til at blive løst. I hvert fald på kort sigt.

Den midlertidige løsning skal give Demokraterne tid til at finde en løsning på længere sigt.

Demokraterne accepterede det kompromis, som den republikanske leder i Senatet, Mitch McConnell, foreslog onsdag.

Det vil gøre det muligt for staten at optage ny gæld og betale sine gældsforpligtelser frem til begyndelsen af december.

Den amerikanske finansminister, Janet Yellen, har flere gange advaret om katastrofale konsekvenser, hvis ikke der findes en løsning inden 18. oktober.

Fra den dato kan USA ifølge finansministeriet ikke længere opfylde sine forpligtelser.

USA kan blive kastet ud i en recession og miste millioner af arbejdspladser, har Yellen sagt.

Forhøjelsen af loftet for, hvor meget gæld USA må optage, indgår i langt mere komplicerede forhandlinger om statsbudgettet og om store investeringer i infrastrukturen, som præsident Joe Biden vil have igennem.

