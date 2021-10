Fakta

De seneste fem års modtagere af Nobels Fredspris

2020: FN’s Verdensfødeprogram (WFP)

FN’s Verdensfødeprogram modtog sidste år fredsprisen for dets »bestræbelser på at bekæmpe sult, for dets bidrag til at forbedre betingelserne for fred i konfliktramte områder og for at fungere som en drivkraft i bestræbelserne på at forhindre brug af sult som et krig- og konfliktvåben«.

2019: Abiy Ahmed Ali

Etiopieren Abiy Ahmed Ali blev i 2019 tildelt fredsprisen for sine »anstrengelser for at opnå fred og internationalt samarbejde og især for hans beslutsomme tiltag for at løse konflikten ved grænsen mellem Etiopien og Eritrea«.

2018: Denis Mukwege og Nadia Murad

Congolesiske Denis Mukwege og yazidisk-kurdiske Nadia Murad modtog Nobels Fredspris i 2018 for deres arbejde for at gøre en ende på ’seksuel vold som et våben i krig og konflikt’.

2017: International Kampagne for at Afskaffe Atomvåben

Forbundet International Kampagne for Afskaffelse af Atomvåben (ICAN) fik i 2017 Nobels Fredspris for dens »arbejde for at skabe opmærksomhed omkring de katastrofale humanistiske følger, som enhver brug af atomvåben medfører, samt dets banebrydende arbejde for at opnå en international traktat, der forbyder atomvåben«.

2016: Juan Manuel Santos

Nobels Fredspris blev i 2016 givet til colombianeren Juan Manuel Santos for hans »resolutte anstrengelser for at gøre en ende på mere end 50 års borgerkrig i Colombia«.

Kilde: www.nobelprize.org

