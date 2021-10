Valget af årets modtagere af Nobels fredspris er et opgør med tiden efter Trump og et opgør mod Facebooks manipulation af adfærd

De har set kolleger blive forfulgt. De har set adskillige af dem dø. Og i årevis er de selv blevet udsat for trusler og smædekampagne i et omfang, som mange næppe havde holdt til. Det er kort sagt to meget modige mennesker og redaktører, der fredag blev tildelt Nobels fredspris. Men de modtager den for en indsats, der rækker langt ud over dem selv. Langt ud over de lande, de kommer fra. Og langt ind i den demokratiske krise, der har indledt det 21. århundrede.

Navnene først: Den ene er 59-årige Dmitrij Mutatov, medstifter og mangeårig chefredaktør for en af Ruslands førende uafhængige aviser, Novaja Gaseta.