Støre: To partier er enige om at danne en regering

Arbeiderpartiet (AP) og Senterpartiet (Sp) er enige om at danne en regering i Norge, siger AP-leder Jonas Gahr Støre. Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Dermed er der banet vej for, at Støre snart kan sætte sig på statsministerposten. Han tilføjer, at de to partier vil danne regering torsdag 14. oktober. De vil præsentere deres fælles politik dagen inden.

Et norsk statsbudget fremlægges tirsdag, og den afgående konservative statsminister, Erna Solberg fra Høyre, ventes at meddele regeringens afgang kort derefter.

Ritzau