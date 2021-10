Støre: To partier er enige om at danne norsk regering

Arbeiderpartiet (AP) og Senterpartiet (Sp) er enige om at danne en regering i Norge, siger AP-leder Jonas Gahr Støre. Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Dermed er der banet vej for, at Støre snart kan sætte sig på statsministerposten.

»Det første, som vi kan fastslå, er, at vi er enige om at danne regering«, siger Støre ifølge det norske medie VG.

Han tilføjer, at de to partier går efter at danne regering torsdag 14. oktober. De vil præsentere deres fælles politik dagen inden. Et norsk statsbudget fremlægges tirsdag, og den afgående konservative statsminister, Erna Solberg fra Høyre, ventes at meddele regeringens afgang kort derefter.

»Drømmeregering« glippede

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, og Støre er kommet med udmeldingen ved et fælles pressemøde ved Hurdalsjøen Hotell omkring 80 kilometer fra Oslo. Vedum fortæller, at de er nået frem til en »solid« platform, der kan være med til at udvikle Norge. Endnu er der dog detaljer i regeringsgrundlaget, som ikke er helt på plads.

Den nye regering bliver en mindretalsregering. Støre havde ellers på forhånd kaldt en flertalsregering med både Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti (SV) en »drømmeregering«. Den ville have haft 89 af 169 mandater og dermed ikke på samme måde have været afhængig af at forhandle et flertal på plads fra sag til sag. Men efter indledende sonderinger trak SV sig fra forhandlingerne.

Mindretalsregeringer er dog ganske hyppige i Norge. Således har Erna Solberg også regeret på baggrund af en mindretalsregering i løbet af de fleste af de otte år, hun har siddet på magten.

Arbeiderpartiet blev stiftet i 1887 og er søsterparti med Socialdemokratiet i Danmark. Senterpartiet er det gamle norske bondeparti og blev stiftet i 1920.

Ritzau