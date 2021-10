Polen indkalder hviderussisk diplomat efter muligt grænseskyderi

Det polske udenrigsministerium har fredag indkaldt Hvideruslands chargé d’affaires til samtaler. Det skyldes en hændelse ved grænsen mellem de to lande, hvor Polen beskylder hviderussiske soldater for at beskyde polske soldater. En chargé d’affaires er en diplomatisk udsending af lavere rang end en ambassadør.

En talsperson for de polske grænsevagter siger, at hændelsen fandt sted torsdag. Talspersonen uddyber, at ingen blev såret, og at der formentlig blev skudt med »løse patroner«. Hviderusland afviser, at dets styrker har skudt mod den polske side og har bedt om, at Polen kommer med beviser.

»Vi har bevis for, at der blev affyret skud«, siger talsperson for det polske udenrigsministerium Lukasz Jasina.

»Om nødvendigt vil dette bevis blive overbragt til Hviderusland. Og ikke kun til Hviderusland, men selvfølgelig også offentligheden og andre lande«, siger han.

Anspændt situation

De hviderussiske grænsevagter skriver imidlertid på beskedtjenesten Telegram:

»Hviderussiske grænsevagter har ikke brugt våben ved nogen del af statens grænse i løbet af de seneste 24 timer«.

Men Anna Michalska, som er talsperson for de polske grænsevagter, er ikke enig:

»Der kommer flere og flere af denne slags provokationer«.

Situationen ved grænsen mellem de to lande er over en rum tid blevet mere og mere anspændt. Den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, meddelte i maj, at hans regering ikke længere ville hindre migranter i at komme videre til EU. Det var et modsvar på skærpede vestlige sanktioner. Sidenhen har blandt andet EU-landene Litauen og Polen oplevet en stigning i antallet af migranter.

