Indiens premierminister besøger Danmark næste år

Indiens premierminister har takket ja til at besøge Danmark i første halvår af 2022.

Det oplyses på et pressemøde med statsminister Mette Frederiksen (S) under et besøg i Indien.

»Jeg er meget, meget stolt af, at du har accepteret min invitation til at besøge Danmark og København«, lyder det fra den danske statsminister henvendt til Modi.

Mette Frederiksen er i disse dage på besøg i landet i det, der bliver set som det sidste skridt i en ’fuldkommen normalisering’ af forholdet mellem Danmark og Indien.

Ved den officielle velkomst på paladset i hovedstaden New Delhi kaldte den danske statsminister Indien for ’en tæt partner for Danmark’.

»Vi ser en ambitiøs indisk regering, når det kommer til at tage ansvar for den grønne omstilling både i Indien og globalt«, sagde hun.

Ritzau