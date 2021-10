Valggyser i Tjekkiet efter afsløringer

Vælgerne i Tjekkiet har talt, og nu er optællingen efter det to dage lange parlamentsvalg i gang.

De første spæde tal lørdag eftermiddag siger, at det regerende parti ANO fører.

Partiet ledes af premierminister Andrej Babis.

Valghandlingen sluttede klokken 14. Tal fra de første distrikter viste, at partiet havde fået omkring 30 procent af stemmerne.

En senere prognose siger imidlertid, at valget er tæt.

Ifølge prognosen får ANO-partiet 27,8 procent af stemmerne, rapporterer CNN.

Partiet Sammen, der er et centrumhøjreparti, får 26,4 procent.

Det liberale parti Pirater og Borgmestre ligger på tredjepladsen med 13,42 procent.

Prognosen er baseret på tal fra de første 20 optalte distrikter. Med i prognosen er stemmemønstre fra tidligere parlamentsvalg.

Det var på forhånd spået, at valget bliver snert, skriver Reuters.

Babis, en af landets rigeste mænd, er blevet kritiseret for sin håndtering af coronapandemien, for en voksende gæld og for at have tilgodeset sine egne forretningsinteresser.

Han afviser beskyldningerne.

Senest er han også kommet i skudlinjen efter afsløringer af de såkaldte Pandora-papirer.

Det er dokumenter, der angiveligt viser en lang række velbeslåede personer rundt om i verden, som har sat penge i skattely.

Babis har ifølge papirerne, som er fundet frem af en gruppe journalister, der har samarbejdet på tværs af landegrænser, købt fast ejendom i Frankrig for 15 millioner euro.

Pengene skal være trukket fra mystiske offshorefirmaer.

ritzau