Manden bag Pakistans atomvåben er død

A.Q. Khan, som skaffede Pakistan atomvåben, er død. Han blev 85 år.

Khan, der blev opfattet som en national helt i sit hjemland, døde søndag.

Han blev i Vesten set som en farlig overløber, der smuglede våbenteknologi til slyngelstater.

Khan, som blev født i Bhopal i Indien, var uddannet som ingeniør. Han var den centrale skikkelse, da Pakistan som det første islamiske land udviklede atomvåben.

I årtier var han også involveret i et sort marked for nuklear teknologi, og han blev beskyldt for at have udbredt atomvåbenteknologi, udstyr og ekspertise til blandt andet Iran, Nordkorea og Libyen.

Khan døde i Islamabad, hvor han for nylig var blevet indlagt med covid-19.

Pakistan udviklede atomvåben i et kapløb med ærkefjenden Indien.

Khan blev i 2004 sat i husarrest i Islamabad, da han erkendte at have bidraget til atomvåbenprogrammer i Iran, Nordkorea og Libyen.

En domstol afgjorde i 2009, at han skulle sættes på fri fod, men han blev overvåget, hver gang han forlod sit hjem. Overvågningen blev skærpet, når han forlod Islamabad.

Hans familie forlod Indien og drog til Pakistan i 1947 under den blodige opdeling af det indiske subkontinent efter afslutningen af det britiske styre.

Khan blev færdiguddannet som ingeniør på Karachis Universitet i 1960. Herefter fortsatte han med andre studier i Tyskland, Holland og Belgien.

Han blev senere beskyldt for at have stjålet teknologi i Holland til udvikling af centrifuger til berigelse af uran.

Da denne teknologi kom til Pakistan i 1976, blev Khan gjort til leder af landets atomprogram af den daværende premierminister, Zulfikar Ali Bhutto.

I 1978 havde hans team beriget uran, og i 1984 var Pakistan ifølge Khan i stand til at foretage en atomsprængning.

Da Pakistan i 1998 foretog en atomprøvesprængning som reaktion på prøvesprængninger foretaget af Indien, udløste det internationale sanktioner, og landet blev kastet ud i en dyb økonomisk krise.

Khan sagde, at hans ageren internationalt skete i forbindelse med bestræbelser på at skaffe teknologi til sit eget land, og han sagde, at han havde påtaget sig at være syndebuk.

»Jeg reddede landet første gang, da jeg gjorde Pakistan til atomvåbenmagt, og jeg reddede det igen, da jeg selv påtog mig skylden«, sagde han i 2008.

Khan sagde, at Pakistan ’aldrig ønskede at fremstille atomvåben. Det blev tvunget til det’.

Mange skoler, universiteter og velgørenhedshospitaler i Pakistan er opkaldt efter Khan, og mange har hans portræt hængende.

/ritzau/AFP

ritzau