Iraks unge brugte valgdagen på sofaen

Der har været en meget lille deltagelse i søndagens parlamentsvalg i Irak.

Valget sluttede klokken 17.00 dansk tid, men de første resultater ventes først mandag.

Det står imidlertid klart, at interessen for at stemme har været meget ringe.

Ifølge valgkommissionens foreløbige opgørelser ligner det den laveste valgdeltagelse siden 2003, da en international militærstyrke med USA i spidsen væltede diktatoren Saddam Hussein.

Ved det seneste parlamentsvalg i 2018 var stemmeprocenten 44,5 procent.

AFP skriver også, at kun få har stemt.

I hovedstaden Bagdad har nyhedsbureauet talt med den 70-årige Issam Shukr, der siger, at han er stolt over at have stemt.

Han hører til den del af befolkningen, hvor flest vælgere har stemt.

De unge er derimod blevet hjemme.

60 procent af Iraks omkring 40 millioner indbyggere er under 25 år, skriver AFP.

For de unge handler valget om at stemme på de samme gamle ansigter, som ikke har været i stand til at løse Iraks tilsyneladende kroniske problemer med en ungdomsarbejdsløshed på 40 procent, korruption og ingen offentlig hjælp.

Det var ellers protester fra overvejende unge irakere, der for to år siden fik regeringen til at fremskynde parlamentsvalget.

Søndagens valg skulle først være holdt om syv måneder.

Premierminister Mustafa al-Kadhemi kom til magten efter protesterne, men ifølge AFP er hans politiske fremtid noget usikker nu.

Få analytikere tør gætte på, hvem der bliver den næste regeringschef. Der er tradition for langvarige forhandlinger i Bagdad efter valg.

Bagdads gader var søndag fyldt med valgplakater, men gaderne var mennesketomme.

I praksis var de eneste mennesker på gaderne politi og soldater, der skulle sikre valghandlingen i det skrøbelige land.

Det ventes, at den shiamuslimske elite, hvor de mest magtfulde partier har væbnede militser til at bakke deres politik op, genvinder magten i landet.

Bevægelsen bag præsten Moqtada al-Sadr, som er imod udenlandsk indblanding, ventes at blive den største fraktion i parlamentet.

Hans hovedrivaler er iranskstøttede shiagrupper.

Ender valget sådan, ændrer det ikke rigtig noget i parlamentet, siger analytikere.

ritzau