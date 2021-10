Atomingeniør ville sælge hemmeligheder om USA's ubåde

Anklagemyndigheden i USA anklager en ingeniør, der arbejdede med atomubåde, for sammen med sin kone at have forsøgt at sælge informationer om atomubåde til en fremmed magt.

Parret blev anholdt i West Virginia lørdag. Det ventes, at ægteparret fremstilles i en føderal domstol tirsdag

Det viser sig, at den person, de solgte informationerne til, var en FBI-agent.

Der er ikke oplysninger om, hvilket land ægteparret troede, det solgte informationer til.

Den 42-årige atomingeniør har en høj sikkerhedsclearing.

Det er justitsministeriet i den amerikanske forbundshovedstad, Washington D.C., der søndag aften fortæller om sagen.

Ifølge oplysningerne sendte manden i 2020 en pakke med hemmelige data til et unavngivent land.

Pakken blev opsnappet af forbundspolitiet FBI, og så begyndte en agent fra FBI at optræde som repræsentant for det unavngivne land.

Der kom mere gang i udleveringen af hemmeligheder. Ægteparret blev betalt for informationerne med kryptovaluta.

Fantasien blev taget i brug, når oplysningerne skulle leveres.

Engang gemte manden et digitalt memory card med oplysninger om atomreaktorer i ubåde i en halv peanutbutter sandwich.

Den blev lagt i det, der kaldes en ’død postkasse’ i West Virginia, mens hans kone holdt vagt.

FBI-agenten kunne så senere hente sandwich og memory card.

En anden gang blev et memory card gemt i en pakke tyggegummi.

Ifølge justitsministeriet har parret modtaget kryptovaluta til en værdi af omkring 100.000 dollar, 640.000 kroner.

Justitsministeriet siger, at parret blev anholdt, efter at det igen lørdag havde lagt et memory card i en ’død postkasse’.

