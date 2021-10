Moskeer i Köln må nu indkalde til bøn over højttalere

Tyskland største moské og 34 andre moskeer i byen Köln får fremover lov til at kalde til fredagsbøn over højttalere. Det er aftalt mellem bystyret og det muslimske samfund i byen, at muezzinens kald skal kunne høres i byen lige som kirkeklokker, oplyser de lokale myndigheder i den vesttyske by.

»Alle 35 moskeer i Köln vil nu få tilladelse til at udsende indkaldelsen til bøn om fredagen i op til fem minutter mellem klokken 12.00 og klokken 15.00. Det vil ske i en forsøgsperiode på to år«, hedder det i en officiel presseerklæring.

Det gælder også den store centrale moské i byen. Den har tidligere været et brændpunkt i uroligheder omkring yderliggående højrefløjspartier og antimuslimske grupper. Navnligt efter flygtningekrisen i 2015 og 2016.

Kölns borgmester, Henriette Reker, siger, at tilladelsen til at indkalde til bøn over højttalere er et udtryk for respekt og tolerance.

»Kritikerne bør se sig selv i spejlet«, har borgmesteren erklæret i forbindelse med beslutningen, der er blevet stærkt kritiseret af nogle grupper.

»Beslutningen er udtryk for, at Köln lever med mangfoldighed og forskellighed. Muslimer er en integreret del af Kölns befolkning. Enhver der rejser tvivl om det, sætter spørgsmålstegn ved Kölns identitet og fredelige sameksistens«, siger hun.

Bystyret siger, at moskeerne skal efterleve regler om lydstyrke på højttalere og give lokale besked forud for indkaldelserne til bøn.

Der bor over 4,5 millioner muslimer i Tyskland.

ritzau