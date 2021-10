FN: Over 150 houthi-oprørere meldes dræbt i Yemen

Over 150 houthi-oprørere meldes dræbt i Yemen. Det sker efter en militær operation syd for Marib, meddeler den saudiarabisk-ledede koalition, som støtter Yemens internationalt anerkendte regering.

Området omkring Marib er regeringsstyrkernes sidste nordlige magtbastion. Det har været et brændpunkt under de seneste kampe i landet. Hvis oprørerne vinder kontrol over den olierige region, vil de stå stærkere ved forhandlinger om fred. Hundredvis af soldater og iranskstøttede oprørere er blevet dræbt. Senest skal intense luftbombardementer udført af koalitionen have kostet 156 oprørere livet.

»Der er blevet udført 33 luftangreb i de seneste 24 timer i Abdiya distriktet. 156 oprørere er dræbt. Otte militære køretøjer er blevet ødelagt«, hedder det i en meddelelse fra det officielle nyhedsbureau Saudi Press Agency.

Regeringsstyrkerne har mistet 17 mand i de seneste døgn, siger en militær kilde til AFP.

FN sagde mandag, at næsten 400.000 børn er i fare for at blive ramt af en truende hungersnød i Yemen, hvor krigen gør en desperat situation for civilbefolkningen stadigt værre.

»Efter syv års krig har 20 millioner mennesker, to tredjedele af befolkningen, brug for hjælp«, siger FN’s humanitære koordinator i Yemen, David Gressly.

Titusindvis af mennesker er blevet dræbt, og millioner er blevet tvunget væk fra deres hjem under konflikten. Den begyndte i 2014, da de iransk-støttede houthi-oprørere indtog hovedstaden Sanaa. Krigen anses i høj grad som en kamp om magten på Den Arabiske Halvø mellem de regionale stormagter Saudi-Arabien og Iran.

ritzau