Nordkorea kalder USA for hovedårsag til øgede spændinger

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, beskylder USA for at være den primære årsag til den seneste tids øgede spændinger og ustabilitet på halvøen.

Det sker i en tale ved en forsvarsudstilling ifølge det statslige medie KCNA tirsdag.

Nordkorea styrker udelukkende sit militær i selvforsvar og ikke for at starte en krig, siger Kim i talen.

»Vi drøfter ikke at gå i krig med nogen, men i stedet diskuterer vi muligheder for at forhindre krig og måder at afskrække krig på for at beskytte national suverænitet«, siger han.

På trods af erklæringer fra den amerikanske regering om, at der ikke er nogen fjendtlige følelser over for Nordkorea, er disse påstande ’svære at tro’, siger Kim uden at gå i yderligere detaljer.

I løbet af september foretog Nordkorea flere prøveaffyringer med missiler.

Blandt andet hævdede Nordkorea, at landet havde testet et hypersonisk missil. Holder det stik, vil det være en klar styrkelse af landets missilprogram.

USA har tidligere sagt, at det er villig til at holde diplomatiske samtaler til hver en tid med Nordkorea.

Nordkorea har derimod sagt, at det ikke er interesseret, så længe at USA fastholder sanktioner mod landet og militære aktiviteter i Sydkorea.

Sydkoreas ’ubegrænsede og farlige’ forsøg på at styrke sit militær ødelægger den militære balance på den koreanske halvø, siger Kim mandag.

»Under det absurde formål at undertrykke vores trusler har Sydkorea åbent sagt, at det ønsker en fordel over os, når det gælder militærmagt«, tilføjer den nordkoreanske leder.

Forholdet mellem Sydkorea og Nordkorea har i årevis været anspændt. I begyndelsen af denne måned genoptog de dog kommunikationen på tværs af grænserne.

ritzau