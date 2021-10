Valutafond lader topchef blive på posten efter anklager

Bestyrelsen i Den Internationale Valutafond (IMF) har fuld tillid til Kristalina Georgieva som øverste direktør.

Det oplyser IMF i en meddelelse natten til tirsdag dansk tid.

Udmeldingen kommer, efter at Kristalina Georgieva i en advokatundersøgelse er blevet beskyldt for i sit forrige job som direktør for Verdensbanken at have lagt pres på medarbejdere.

Det skete angiveligt for at forbedre Kinas placering på bankens Doing Business-rangliste over verdens bedste lande at drive forretning i.

På grund af undersøgelsen holdt de 24 medlemmer af bestyrelsen i IMF søndag et møde med Kristalina Georgieva og det advokatfirma, som har lavet den, for at diskutere den 68-årige bulgarers fremtid på posten.

IMF’s bestyrelse oplyser i en meddelelse natten til tirsdag, at advokatundersøgelsen ikke med sikkerhed har vist, at Georgieva misbrugte sin position i forbindelse med udarbejdelsen af Verdensbankens Doing Business-rangliste i 2018.

Bestyrelsen slår også fast, at den stadig har tillid til Georgievas ’integritet’ samt de IMF-ansattes evner til at forholde sig ’upartiske’.

»Jeg takker bestyrelsen for at have fuld tillid til mit lederskab«, siger Kristalina Georgieva i en udtalelse.

I advokatundersøgelsen hævdes det, at Georgieva i 2017 pressede medarbejdere i Verdensbanken til at pynte på de data fra Kina, som indgik i rangeringen af de omkring 190 medlemslande på Doing Business-listen for 2018.

Ranglisten blev af Verdensbanken omtalt som en ’flagskibsrapport’. Det vil sige en af bankens vigtigste og mest anerkendte.

Påstanden om manipulation kom på et tidspunkt, hvor Verdensbanken forsøgte at opnå den kinesiske regerings accept til en stor kapitaludvidelse.

Kristalina Georgieva har tidligere afvist alle beskyldninger mod hende.

USA’s finansminister, Janet Yellen, siger mandag, at advokatundersøgelsen har rejst ’oprigtige problemstillinger og bekymringer’.

Men hun erkender, at der i sidste ende ikke var nok beviser mod Georgieva til at retfærdiggøre et ledelsesskifte.

»Der må nu tages proaktive skridt for at styrk