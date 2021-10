Først Cuba, Kina, Østrig og Tyskland. Og nu også Colombia: Mystisk sygdom rammer diplomater fra USA

USA efterforsker flere tilfælde af det mystiske Havana-syndrom blandt diplomater i Colombia. Mindst fem familier med forbindelse til USA’s ambassade i landet har haft sygdomssymptomer, som normalt knyttes til lidelsen, der blandt andet viser sig ved hovedpine og kvalme, skriver den amerikanske avis Wall Street Journal.

Det vides ikke, hvorfor symptomerne opstår. Men nogle mistænker, at den skyldes en slags våben. I 2016 begyndte amerikanske og canadiske diplomater, der var udsendt til Cubas hovedstad, Havana, at klage over en række symptomer. De inkluderede svimmelhed, tab af hørelse, søvnforstyrrelser og problemer med koncentration, hukommelse og balancen. USA beskyldte Cuba for at have udført ’lydangreb’ mod diplomaterne. Den påstand blev på det kraftigste afvist af den cubanske regering.

Siden anslås omkring 200 amerikanske diplomater at have været påvirket, skriver BBC. Nogle har følte sig udmattede og ramt af svimmelhed i måneder. Flere har beskrevet, at symptomerne begyndte med en stærk og smertefuld lyd.

Både i Kina, Australien, Taiwan og den amerikanske hovedstad har der været indberetninger om tilfælde af Havana-syndromet. Senest meddelte tysk politi fredag, at det undersøgte flere mulige Havana-tilfælde på den amerikanske ambassade i Berlin.

Lov skal sikre støtte til ramte diplomater

Den colombianske præsident, Ivan Duque, sagde tirsdag, at hans regering er bekendt med de mulige tilfælde i Colombia. Om en uge skal USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, besøge det sydamerikanske land.

USA’s præsident, Joe Biden, underskrev fredag en lov, der sikrer økonomisk støtte til ramte diplomater. I 2020 kom en rapport som pegede på mikrobølger som den mest sandsynlige forklaring på hovedskaderne. Rapporten var udarbejdet af The National Academy of Sciences og bestilt af USA’s regering. Håndfaste beviser har dog været få. Nogle har således betvivlet Havana-syndromets eksistens.

På den amerikanske ambassade i Colombias hovedstad, Bogotá, arbejder blandt andet agenter inden for efterretningstjenesten og narkotikabekæmpelse. Også diplomater og andet personale holder til der. Den er blandt USA’s største.

ritzau