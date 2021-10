Migrantstrøm rammer nu Tyskland

Antallet af migranter, der kommer til Tyskland via Hviderusland og Polen, er steget markant.

Siden august er mere end 4300 mennesker ankommet til Tyskland via den rute. Størstedelen kommer fra Irak, Syrien, Yemen og Iran.

Det oplyser tysk forbundspoliti.

Fra januar til juli i år ankom blot 26 mennesker via den rute. I august steg tallet til 474 og i september til 1914.

11. oktober denne måned havde tysk politi registreret 1934 illegale migranter, hvilket altså allerede nu er højere end det samlede septembertal.

Tyskland betegner personerne som illegale migranter. EU definerer illegale migranter, som mennesker, der bevæger sig til et land - enten på gennemrejse eller for at søge ophold - uden om regler, der fastlægger rammerne for de involverede lande.

Modsvar fra Hviderusland

Stigningen finder sted under en tilspidset situation mellem Hviderusland og en række nabolande.

Den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, meddelte i maj, at hans regering ikke længere ville hindre migranter i at komme videre til EU. Det var et modsvar på skærpede vestlige sanktioner.

Sidenhen har blandt andet Litauen, Letland og Polen øget grænsebevogtningen under et øget pres.

Delstaten Brandenburg, der ligger rundt om Berlin, huser for tiden 2600 personer i asylcentre.

Centrene i delstaten er gradvist ved at blive fyldt op, fortæller Olaf Jansen, som er leder for flygtningemyndighederne i Brandenburg.

Den normale kapacitet på 3500 pladser er øget midlertidigt til 4600 ved hjælp af opvarmede telte. Olaf Jansen siger, at der endnu er plads til alle.

»Det er ikke dramatisk, men det er en svær situation«, siger han.

Blandt andet udgør krav om coronakarantæne en udfordring, fortsætter han.

Jansen forudser, at tallene vil blive ved med at stige.

»Vi ser ikke nogen forsøg på at få det stoppet«, siger han.

