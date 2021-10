Derfor hamrer prisen på olie og benzin i vejret

På benzinstationen ser det dystert ud. Ved pumperne i Saudi-Arabien ligner det en fest. I klimakampen mod CO 2 ved man knap, om man skal græde eller le. Men ja, olieprisen er steget 80 procent siden begyndelsen af året. Det koster dyrt på benzinstationen og for dem, der stadig har oliefyr.

Til gengæld kan det på ny give Saudi-Arabien et overskud på kongerigets budget – for første gang i flere år. Det saudiske budget er i øjeblikket baseret på, at olien kan sælges for omkring 70 dollars for en tønde (158 liter), og selv om landets olie er en af de billigste at pumpe op i hele verden, har regimet i flere år måttet finansiere sig selv ved at trække på reserverne. Det tegner nu til at være slut.