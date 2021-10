Mand har skudt med bue og pil: Flere personer er dræbt i Norge

Opdateret kl. 22.17

Et stort antal politipatruljer og ambulancer er til stede i den norske by Kongsberg, hvor en mand har skudt et antal mennesker med bue og pil.

Der er flere døde og sårede, siger Øyvind Aas, der er politichef i Sør-Øst politidistrikt, på en pressekonference sent onsdag aften.

Flere norske medier skriver, at der er mindst fire dræbte, men Øyvind Aas ønsker ikke at komme nærmere ind på, hvor mange, der er dræbt og såret, og holder i det hele taget politiets oplysninger tæt til kroppen.

Øyvind Aas oplyser, at politiet klokken 18.13 onsdag fik opkald fra flere mennesker i Kongsberg, der havde observeret en mand med bue og pil, som tilsyneladende havde skudt efter folk.

»Manden, som har udført handlingen, er pågrebet af politiet. Der er ikke en aktiv eftersøgning efter flere personer. Ud fra de oplysninger, vi har nu, er der én person, der har udført disse handlinger alene«, oplyser Øyvind Aas.

Pågribelsen fandt ifølge politiet sted klokken 18.47 og altså godt en halv time efter, at der blev slået alarm til politiet.

Politiet er stadig massivt til stede og har afspærret en stor del af Kongsberg, fordi gerningsmanden har bevæget sig over et stort område, og der altså er flere gerningssteder, hvor teknikere nu har travlt med at sikre sig spor,forklarer Aas.

Han vil ikke umiddelbart oplyse flere detaljer af hensyn til efterforskningen, siger han.

Foto: Joakim Fjeldli/Ritzau Scanpix

Bymidte spærret af

Politichefen tilføjer, at det endnu er for tidligt at sige noget om motivet bag angrebet. Derfor vil han heller ikke svare på, om der kan være tale om et terrorangreb.

»Men karakteren af aftenens hændelser gør, at vi naturligvis interessere