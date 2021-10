Norges statsminister: Drab i Kongsberg er grufulde og rystende

»Meldingerne fra Kongsberg er grufulde. Det er en meget dramatisk situation, der har ramt Kongsbergs samfund. Hændelserne ryster os«.

Det siger Norges statsminister, Erna Solberg, på et pressemøde sent onsdag aften, efter at en mand har skudt flere personer med bue og pil i den norske by.

Fem er dræbt og to såret, oplyser politiet sent onsdag aften.

Den ene af de sårede er en politimand, der havde fri på gerningstidspunktet. Begge de sårede er bragt til sygehuset.

»Jeg forstår, at mange er bange. Derfor er det vigtigt at understrege, at politiet har kontrol med situationen. Vores tanker går først og fremmest til de dræbte og deres nærmeste«, siger statsministeren.

Foto: Ole Berg-rusten/Ritzau Scanpix Statsminister Erna Solberg (th) og justitsminister Monica Mæland kalder drabene i Kongsberg grufulde.

Med på onsdagens pressemøde fra statsministerens kontor var også Norges justits- og beredskabsminister, Monica Mæland.

Hun siger, at justitsministeriet afventer politiets efterforskning af, om der er tale om et terrorangreb.

»Det vigtigste er nu, at der bliver taget hånd om de pårørende og samfundet i Kongsberg«, siger hun.

Norske politi sagde onsdag aften, at det er naturligt at vurdere, om hændelsen i Kongsberg bør kaldes en terrorhandling.

Ny regering torsdag

Monica Mæland tilføjer, at hun har varslet Norges kommende statsminister, Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet (Ap), om situationen.

Støre ventes at tiltræde på posten torsdag. Ifølge Erna Solberg får hændelserne i Kongsberg ikke indflydelse på magtoverdragelsen, men hun har varslet den kommende statsminister om, at han ’skal forberede sig på at håndtere en vanskelig situation’, siger hun.

Jonas Gahr Støre har også selv kommenteret hændelserne i Kongsberg onsdag aften.

»Mine tanker og dybeste medfølelse går til de berørte, deres familier og til politi og sundhedspersonale, som lige nu arbejder hårdt på at få overblik over situationen og bistå dem, der trænger til hjælp«, siger han ifølge VG.

ritzau