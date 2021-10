Pressemøde klokken 10.00: 37-årig dansk statsborger sigtet for drab på fem personer med bue og pil i Norge

En 37-årig dansk statsborger bosat i Kongsberg er blevet anholdt og sigtet af politiet i forbindelse med et angreb i den norske by onsdag, oplyser norsk politi i en pressemeddelelse natten til torsdag. Fem personer blev onsdag aften dræbt og to andre alvorligt såret, da en mand begyndte at skyde efter folk med bue og pil i Kongsberg sydvest for Oslo. Det norske nyhedsbureau NTB meddeler torsdag morgen, at der afholdes pressemøde klokken 10.00 ved politistationen i Tønsberg vedrørende sagen.

Foto: Terje Bendiksby/Ritzau Scanpix En pil sidder fast på væggen tæt på det sted, hvor flere mennesker onsdag blev dræbt i Kongsberg.

Politiet skrev indledningsvist, at den anholdte var en 38-årig dansk statsborger. Dette blev senere rettet til 37 år. Den danske mand blev onsdag aften anholdt af politiet i Kongsberg og siden fragtet til arresten i Drammen.

Politiet skriver i pressemeddelelsen, at der har floreret en del falske rygter på sociale medier om mulige gerningsmænd. Derfor har politiet set sig nødsaget til at gå ud med oplysninger om den sigtede, lyder det.

Dansk mor

Frederik Neuman, der er forsvarsadvokat for den sigtede mand, siger torsdag morgen til Ritzau, at hans kliens samarbejder med politiet.

»Han forklarer sig i detaljer om hændelsen og det, han er sigtet for«, siger Fredrik Neumann.

Manden er i løbet af natten blevet afhørt af politiet, men advokaten vil ikke oplyse, hvordan hans klient forholder sig til sigtelsen.