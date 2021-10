Norsk politi holder alle muligheder åbne

Fem mennesker er dræbt i den norske by Kongsberg, hvor en mand onsdag aften har skudt efter et antal mennesker med bue og pil.

»Jeg kan bekræfte, at der er flere dræbte og sårede, siger Øyvind Aas, der er politichef i Sør-Øst politidistrikt, på en pressekonference onsdag klokken 22.

Efterfølgende på en ny pressekonference oplyser politiet, at fem personer er døde. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Derudover er to personer - heraf en politibetjent, der ikke var på job - skadet.

Myndighederne arbejder sent onsdag aften stadig med at give de pårørende besked, siger Øyvind Aas ifølge VG på pressemødet klokken 22.

Politiet vil nu vurdere, om der er tale om et terrorangreb.

»Vi har alle muligheder åbne, også at det er en terrorsag, siger politichefen.

Det er dog for tidligt at sige noget om motivet bag angrebet, understreger han.

Den formodede gerningsmand er i politiets varetægt. Han sidder onsdag aften i arresten i Drammen. Der er tale om en 37-årig mand med dansk statsborgerskab, som er bosat i Kongsberg.

»Der har været en konfrontation mellem gerningspersonen og politiet, idet han stak af fra politiet, siger Øyvind Aas.

Han tilføjer, at ingen politifolk er kommet noget til.

Den formodede gerningsmand blev pågrebet af politiet klokken 18.47, oplyser politichefen, der ikke vil sige mere om den anholdte.

Det er endnu uklart, om han har forbindelse til en gruppe eller organisation.

De første opkald kom til politiet klokken 18.13. Her slog flere alarm om, at en person gik rundt i byen og skød folk med bue og pil.

» Manden, som har udført handlingen, er pågrebet af politiet. Der er ikke en aktiv eftersøgning efter flere personer. Ud fra de oplysninger, vi har nu, er der én person, der har udført disse handlinger alene, oplyste Øyvind Aas på et pressemøde omkring klokken 20.30.

Angrebet udløste en omfattende politiaktion.

Politiet anså ved 20.30-tiden situationen for at være under kontrol, men er stadig massivt til stede og har afspærret en stor del af Kongsberg.

»Der er mange gerningssteder. Denne person har bevæget sig over et stort område, hvor der er begået strafbare handlinger, forklarer Aas.

Han vil ikke umiddelbart oplyse flere detaljer af hensyn til efterforskningen.

Flere af de sårede blev kørt til sygehuset i Kongsberg, en by med omkring 28.000 indbyggere.

Sygehuset i den nærliggende by Drammen er sat i forhøjet beredskab, skriver nyhedsbureauet NTB. Også Oslo universitetssygehus er blevet bedt om at holde sig klar, men har endnu ikke fået besked om, at nogen patienter skulle være på vej.

En politihelikopter var i luften over byen. Lokalavisen Laagendalsposten bringer et foto af en ambulancehelikopter, der var landet i en park i Kongsberg.

Ifølge avisen var politiets bombegruppe også til stede.

Store dele af bymidten er ved 22-tiden stadig spærret af.

Efter angrebet i Kongsberg er det blevet besluttet, at politiet midlertidigt skal bevæbnes, oplyser det norske politidirektorat. Det er norske politifolk som udgangspunkt ikke.

Der er tale om et ekstra beredskabstiltag.

»Politiet har endnu ingen konkrete indikationer på, at der er en ændring i trusselsniveauet i landet, lyder det i en meddelelse fra direktoratet.

Efterretningstjenesten PST er orienteret.

Kongsberg kommune har etableret en krisestab til berørte indbyggere.

Kongsberg ligger i det sydøstlige Norge omkring 80 kilometer sydvest for hovedstaden Oslo.

