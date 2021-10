Overblik: Det ved vi

Norsk politi er stadig i gang med at efterforske, hvorfor en gerningsmand gik amok med bue og pil i Kongsberg i Norge onsdag aften.

Her er, hvad vi ved om situationen indtil videre:

Klokken 18.13 fik norsk politi de første opkald om, at en person gik rundt i Kongsberg og skød efter folk med bue og pil.

Politiet bad i den forbindelse byens borgere om at holde sig inden døre.

Godt en halv time senere - klokken 18.47 - blev den formodede gerningsmand anholdt af politiet efter en konfrontation, hvor politiet måtte affyre varselsskud.

Politiet oplyste natten til torsdag, at den anholdte er en 37-årig dansk statsborger, der bosat i Kongsberg.

Mindst fem personer er dræbt. Ofrenes køn eller alder kendes ikke på nuværende tidspunkt.

To andre er alvorligt sårede - heriblandt en politibetjent, der ikke var på job, da angrebet fandt sted. De bliver i øjeblikket behandlet på intensivafdelingen på sygehuset i Kongsberg, men skulle ikke være i livsfare.

Den formodede gerningsmand skulle i løbet af sin tid på fri fod have bevæget sig over et større område i Kongsberg. Her angreb han blandt andet en Coop Extra-forretning i byens centrum.

Politiet oplyste på et pressemøde klokken 20.30, at man anså situationen for at være under kontrol. Politiet er dog natten til torsdag stadig massivt til stede i Kongsberg og har afspærret en stor del af byen.

Norsk politi har ikke ønsket at offentliggøre alder eller andre oplysninger om gerningsmanden, der ifølge politiet har handlet alene. Manden blev efter anholdelsen kørt til arresten i Drammen.

Motivet for angrebet er også ukendt. Politichef i Sør-Øst politidistrikt Øyvind Aas sagde på et pressemøde onsdag aften, at 'det er naturligt at undersøge, om der er tale om en terrorhandling'.

I forbindelse med hændelsen i Kongsberg blev en politihelikopter indsat i luften over byen. Ifølge avisen VG blev politiets bombegruppe også sendt til stedet.

Den norske efterretningstjeneste, PST, er også involveret sagen.

Kilder: VG, NRK, NTB

ritzau