En 37-årig dansk statsborger har ifølge norsk politi erkendt at have begået de fem drab, han natten til torsdag, er blevet sigtet for. Klokken 10.00 holder politiet pressemøde fra politistationen i Tønsberg, hvor ledende politibetjent Ole Bredrup Sæverud vil tale til pressen. Følg pressemødet her:

Ritzau