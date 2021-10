Sigtet dansker er konverteret til islam: Drabsofre var fire kvinder og en mand

Norsk politi oplyser, at det var fire kvinder og en mand i alderen 50 til 70 år, som blev dræbt i Kongsberg i aftes. De fem ofre er ikke formelt identificeret endnu, men de pårørende er underrettet med det forbehold.

»Den sigtede er konverteret til islam«, oplyser politiet, der har været bekymring for, at manden skulle være blevet radikaliseret, videre ved en pressekonference torsdag formiddag.

Politiet siger, at de første gang fik meldinger om en mand med bue og pil, som skød mod folk, klokken 18.13. Kort tid efter var en patrulje på stedet, og politiet besluttede at sende yderligere tre bevæbnede patruljer afsted.

»Klokken 18.18 observerede politiet gerningsmanden, og politiet blev beskudt med pile og mistede kontakten med gerningsmanden, som slap væk«, fortæller politichef Ole Bredrup Sæverud på pressemødet.

Manden blev anholdt 18.47. Der er tale om en mand med dansk statsborgerskab. Ifølge politiet brugte gerningsmanden mindst et andet våben ud over bue og pil under angrebet.

Det formodes, at de fem dødsofre blev dræbt efter klokken 18.18, hvor politiet så gerningsmanden første gang. Personerne blev dræbt over et stort område med flere forskellige gerningssteder. En politimand i civil blev såret under angrebet.

»Han erkender forholdene. At det er ham, som har gennemført handlingerne, som han er sigtet for«, siger politiet.

Det er uklart, hvad mandens motiv var, og det norske politi ved ikke om der er tale om et terrorangreb.

»Vi efterforsker det som drab«.

Den 37-årig mand har boet i Kongsberg i flere år. Desuden har den sigtede har været i kontakt med sundhedsvæsenet flere gange. Det kom tidligere torsdag frem, at politiet tidligere har været i kontakt med den 37-årige mand – senest i 2020, mens der ikke har været sager med manden i 2021, oplyser politiet på pressemødet torsdag formiddag.

