Premierminister skal forsvare omstridt polsk dom i EU-Parlamentet

Der er lagt op til heftige diskussioner i EU-Parlamentet i næste uge.

Tirsdag klokken 9 stiller Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, fra regeringspartiet Lov og Retfærdighed (PiS), nemlig op til debat, når parlamentsmedlemmerne er samlet i Strasbourg, Frankrig.

Også EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, tager del i debatten.

Det bekræfter Jaume Duch, talsperson for EU-Parlamentet, på Twitter torsdag.

Debatten vil handle om en nylig afgørelse fra Polens øverste domstol, forfatningsdomstolen.

Domstolen meddelte, at visse dele af EU’s lovgivning er ’uforenelige’ med Polens forfatning.

Det betyder de facto, at Polen ifølge forfatningsdomstolen ikke nødvendigvis behøver at følge afgørelser fra EU’s øverste domstol, EU-Domstolen.

Dommen har mødt kraftig kritik fra både EU-Kommissionen, EU-Parlamentet og medlemslande.

For det står klart og tydeligt i EU’s traktater, at alle afgørelser, der bliver truffet af EU-Domstolen, er bindende for alle medlemsstaters myndigheder.

EU-lov har altså forrang over national lov, selv om den polske domstol hævder, at det ikke altid bør være tilfældet.

Den polske afgørelse affødte alvorlig kritik blandt medlemmer af EU-Parlamentet, så de skal nok være ude med riven, når den polske premierminister kommer i ilden.

Parlamentets formand, David Sassoli, var også hurtig med kritik, efter at dommen var afsagt.

»Dagens dom i Polen kan ikke få lov at stå uden konsekvenser. At EU-lov har forrang må ikke anfægtes. Ved at gå imod det udfordres en af de grundlæggende principper i vores union«.

»Vi opfordrer EU-Kommissionen til at træffe de nødvendige foranstaltninger«, skrev han på Twitter i sidste uge.

Polen og landets konservative regeringsparti, Lov og Retfærdighed, har i en lang række sager været på kant med resten af EU.

Og det var partiet, der bad forfatningsdomstolen om at forholde sig til, om Polens forfatning har forrang over EU-afgørelser.

ritzau