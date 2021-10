Republikanske Trump-modstandere vil hjælpe Demokraterne

En gruppe medlemmer af Det Republikanske Parti, som er modstandere af den tidligere præsident Donald Trump, har besluttet at hjælpe en række demokratiske politikere ved midtvejsvalget næste år.

De republikanske Trump-modstandere vil forsøge at forhindre, at deres eget parti genvinder kontrollen med Kongressen.

Den republikanske gruppe har navnet Renew America Movement (RAM) - Forny Amerika Bevægelsen.

Bevægelsen er dannet af moderate republikanere i undren over, at en stor del af deres partifæller nu støtter Trumps falske påstande om, at han blev snydt for valgsejren ved præsidentvalget i november sidste år.

Tilhængere af Trump stormede Kongressen i Washington D.C. i januar i et forsøg på at stoppe den formelle godkendelse af præsidentvalget.

Mange politibetjente blev såret under urolighederne, og en af dem døde senere af et hjertestop.

Kort tid inden uroen havde Trump i en tale gentaget sin påstand om, at præsidentvalget blev stjålet fra ham.

Det er en påstand, han har fremført så sent som onsdag.

»Hvis vi ikke løser svindlen ved præsidentvalget 2020 (som vi grundigt og endegyldigt har dokumenteret), vil republikanerne ikke stemme i 22 og 24«, skriver Trump i en meddelelse med henvisning til kommende valg i USA.

»Det er det vigtigste, Republikanerne har at gøre«, tilføjer han.

RAM erkender, at Trump og hans konspirationsteorier nu har gennemsyret Det Republikanske Parti.

Gruppen vil derfor også støtte partifæller, som har afvist Trumps falske beskyldninger. Det gælder blandt andre Liz Cheney, som blev frataget en lederpost i partiet, efter at hun havde sagt fra over for Trumps ’store løgn’, som hun kalder den.

RAM, hvis medlemmer blandt andre tæller tidligere republikanske guvernører som Christine Todd Whitman fra New Jersey og Bill Weld fra Massachusetts, understreger, at det er helt afgørende at støtte mere moderate politikere.

»Med de stigende trusler mod vores demokrati og forfatning har vi brug for folk, der arbejder proaktivt for at styre deres parti og land væk fra de politiske ekstremer, siger Joel Searby, der er RAM’s politiske direktør.

Gruppen har indtil videre besluttet at støtte - og i mange tilfælde føre valgkamp for - 11 moderate demokratiske politikere, ni moderate republikanere og en uafhængig kandidat, der stiller op til midtvejsvalget til Kongressen næste år.

I dag har Demokraterne et snævert flertal i det ene af Kongressens kamre, Repræsentanternes Hus. I det andet kammer, Senatet, er fordelingen lige med 50-50.

/ritzau/Reuters

ritzau