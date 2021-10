Barndomsven om Kongsberg-sigtet: Han var en tikkende bombe

En barndomsven til den 37-årige formodede gerningsmand bag drabene på fem personer i den norske by Kongsberg onsdag aften, gik bekymret til politiet i 2017, efter at den 37-årige havde lagt en video på nettet.

I videoen erklærede han sig for muslim samt kom med en advarsel og sagde, at han var ’en budbringer’.

Det skriver den norske avis VG.

»Han har været som en tikkende bombe«, siger barndomsvennen, hvis navn ikke fremgår, til avisen.

VG har desuden set den meddelelse, som vennen sendte til politiet i december 2017.

Her kaldte han den nu sigtede gerningsmand for en ’ensom ulv’, som kan være ’desperat efter at gøre næsten hvad som helst’.

Vennen fik besked fra politiet, om at der var blevet givet besked videre ’for nærmere vurdering’ ifølge VG.

En anden person, der kender gerningsmanden, siger til den norske tv-station NRK, at konverteringen til islam har lidt med sagen at gøre.

» Dette handler om en person, som er alvorlig psykisk syg, og som faldt udenfor fra ungdomsårene«, siger den bekendte til NRK.

Motivet for angrebet i Kongsberg er endnu ikke kendt. Men politiet sagde på et pressemøde torsdag formiddag, at der tidligere har været bekymringer om, at manden, der er konverteret til islam, var blevet radikaliseret.

Meldingerne om radikalisering stammer fra før 2021, og detaljerne er endnu uklare ifølge politiet.

Den drabssigtede mand kom desuden flere gange i byens moské, Kongsberg Islamisk Kulturcenter. Det fortæller leder af moskeen Oussama Tlili til Jyllands-Posten.

»Kongsberg er en lille by, og vi kender næsten alle hinanden«.

»Det er klart, at når der kommer en skandinavisk mand, så husker vi ham«, siger Tlili til avisen.

Hans Sverre Sjøvold, chefen for den norske efterretningstjeneste, PST, har sagt på en pressekonference torsdag, at ’selve handlingen fremstår, som om det kan være en terrorhandling’.

Gerningsmanden, der har erkendt de faktiske forhold, er sigtet for drab og skal fredag fremstilles i grundlovsforhør. Torsdag begynder arbejdet med at mentalundersøge ham.

ritzau