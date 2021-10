Italiensk dommer suspenderer drabssag mod egyptiske soldater

En italiensk dommer har torsdag suspenderet en retssag mod fire højtstående medlemmer af Egyptens sikkerhedstjeneste for deres rolle i drabet på en italiensk studerende i den egyptiske hovedstad, Kairo, i 2016. Suspenderingen sker som følge af tvivl om, hvorvidt de fire egyptere ved, at de er mistænkte i sagen.

Afgørelsen betyder, at sagen skal behandles ved en ny høring, hvor der skal tages stilling til, om man vil forsøge at lokalisere de fire sikkerhedsmedlemmer og præsentere dem for anklagepunkterne.

Tidligere torsdag fortalte en af anklagerne, at Italien gentagne gange har forsøgt at lokalisere de mistænkte for deres rolle i bortførelsen af og drabet på den italienske studerende Giulio Regeni. Anklageren beskylder Egypten for at nægte at afsløre deres opholdssted og for at underminere efterforskningen.

Efter mere end syv timers drøftelser dømte dommer Antonella Capri alligevel til fordel for forsvaret, som argumenterede for, at sagen ville være ugyldig, hvis der ikke var beviser for, at de fire egyptere har kendskab til sagen.

Giulio Regenis familie er forfærdet over beslutningen, fortæller familiens advokat, Alessandra Ballerini.

»Det er et tilbageslag, men vi giver ikke op. Vi kræver, at dem, der torturerede og dræbte Giulio, bliver straffet«, siger advokaten.

Udsat for brutal tortur før sin død

Den 28-årige Regeni, som var tilknyttet det britiske Cambridge Universitet, forsvandt i Kairo i 2016. Hans lig blev fundet omkring en uge senere. En obduktion viste, at han var blevet udsat for brutal tortur inden sin død.

Italienske anklagere siger, at deres efterforskning viser, at de fire egyptiske sikkerhedsofficerer stod bag bortførelsen af italieneren. En af de fire bærer ifølge anklagerne et ansvar for drabet på ham.

Egyptisk politi og myndigheder har gentagne gange afvist at være involveret i Regenis død. Kilder i Italiens retssystem siger, at det egyptiske retsvæsen ikke har givet dem adresserne på de fire sigtede.

Giulio Regeni var i Egypten for at undersøge landets fagforeninger. Han så nærmere på ømtålelige spørgsmål om arbejdsforholdene i Egypten og betingelserne for fagbevægelsen. Han havde offentliggjort kritiske artikler under et pseudonym.

Da hans mishandlede lig blev fundet i en forstad til Kairo, vakte det stor harme i Italien. Det førte til et anspændt forhold mellem de to lande.

